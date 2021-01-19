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На Закарпатье отменили все решения о региональных языках

Комментариев: 2
Только на государственном.
Тарас Креминь
Тарас Креминь
facebook.com/taras.kremin/

В Закарпатской области на данный момент уже отменены все решения местной власти о функционировании региональных языков. Об этом в Facebook рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. 

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Он сообщил о получении письма от Закарпатской областной прокуратуры, в котором говорится, что решением Береговского районного совета №40 от 29.12.2020 признаны утратившими силу решения о региональных языках Береговского и Виноградовского районных советов.

Таким образом, на Закарпатье отменили все решения местной власти о функционировании региональных языков.

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Напомним, что в конце января в Украину должен приехать с официальным визитом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудит пути решения появившихся проблем в двухсторонних отношениях на основе “принципа взаимного уважения“.

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Теги: Закарпатская область, украинский язык, государственный язык
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Комментариев (2)
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wert-71    19.01.2021, 17:25
Оценка:  0
wert-71
приємно здивований
nfhvyt    19.01.2021, 17:09
Оценка:  -26
nfhvyt
Только на пиар-астической кулишовке и пофик Конститкция.
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