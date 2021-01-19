На Закарпатье отменили все решения о региональных языках

Только на государственном.

В Закарпатской области на данный момент уже отменены все решения местной власти о функционировании региональных языков. Об этом в Facebook рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

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Он сообщил о получении письма от Закарпатской областной прокуратуры, в котором говорится, что решением Береговского районного совета №40 от 29.12.2020 признаны утратившими силу решения о региональных языках Береговского и Виноградовского районных советов.

Таким образом, на Закарпатье отменили все решения местной власти о функционировании региональных языков.

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Напомним, что в конце января в Украину должен приехать с официальным визитом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудит пути решения появившихся проблем в двухсторонних отношениях на основе “принципа взаимного уважения“.