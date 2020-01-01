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На Сумщине экс-боец АТО/ООС торговал взрывчаткой

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Бывший военнослужащий привез взрывчатку из зоны боевых действий.
На Сумщине экс-боец АТО/ООС торговал взрывчаткой
© mvs.gov.ua
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На Сумщине экс-боец АТО/ООС торговал взрывчаткой
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В Сумской области задержали 25-летнего бывшего военного по подозрению в торговле взрывчаткой. Жителя Краснополье задержали сегодня после сбыта около трех килограммов пластида. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

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Бывший военный неоднократно находился в зоне проведения операции Объединенных сил, откуда, по словам правоохранителей, он незаконно вывез взрывчатку, которую планировал сбыть на территории области.

Как рассказали в МВД, в ноябре 2020 года мужчина в рамках контроля за совершением преступления сбыл гражданскому лицу полтора килограмма пластида за 20 тысяч гривен. А сегодня он сбыл вторую часть взрывчатки за 60 тысяч гривен.

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После продажи его задержали. У экс-военного изъяли пластид и деньги, которые он получил от “покупателя“. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, должность в Офисе президента продавали за 200 тысяч долларов. Гражданин, предлагавший трудоустройство в команде президента, уже задержан.

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Теги: военнослужащие, ветераны АТО, Сумская область, взрывчатка
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