У пострадавшего диагностировали рубленую рану головы, перелом и сотрясение.

На Львовщине мужчину пытали топором из-за 700 грн и телефона Полиция / Facebook

На Львовщине двое мужчин напали на 47-летнего жителя Золочева. Злоумышленники пытали его топором ради завладения 700 грн и телефоном. Подробности передает пресс-служба областного управления полиции.

Читай также: В Киеве против домушников бросили спецназ МВД

По данным правоохранителей, нападение произошло 18 января около 16:00. Возле магазина в одном из сел двое мужчин избили другого 47-летнего мужчину. У жертвы требовали деньги.

После нападения обвиняемые отвели пострадавшего в помещение одного их нападавших. Там вымогательства денег и пытки продолжились. В конечном итоге, мужчины завладели суммой в 700 грн, а также мобильным телефоном.

Фото одного из обвиняемых Полиция / Facebook

Читай также: Нападал с ножом на женщин: Под Харьковом задержали рецидивиста

Полиции удалось выяснить, что к совершению преступления причастны двое местных жителей в возрасте 32 и 28 лет. Их уже задержали. Ожидается, что вскоре суд изберет им меру пресечения.

Что касается пострадавшего, то во время пыток обвиняемые нанесли ему несколько ударов топором. Врачи диагностировали у мужчины рубленную рану головы, сотрясение головного мозга, а также перелом костей носа.

Ранее сообщалось, что в Киеве в заброшенной машине нашли труп индуса.