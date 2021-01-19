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На Львовщине мужчину пытали топором из-за 700 грн и телефона

Комментариев: 1
У пострадавшего диагностировали рубленую рану головы, перелом и сотрясение.
На Львовщине мужчину пытали топором из-за 700 грн и телефона
На Львовщине мужчину пытали топором из-за 700 грн и телефона
Полиция / Facebook

На Львовщине двое мужчин напали на 47-летнего жителя Золочева. Злоумышленники пытали его топором ради завладения 700 грн и телефоном. Подробности передает пресс-служба областного управления полиции.

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По данным правоохранителей, нападение произошло 18 января около 16:00. Возле магазина в одном из сел двое мужчин избили другого 47-летнего мужчину. У жертвы требовали деньги.

После нападения обвиняемые отвели пострадавшего в помещение одного их нападавших. Там вымогательства денег и пытки продолжились. В конечном итоге, мужчины завладели суммой в 700 грн, а также мобильным телефоном.

Фото одного из обвиняемых
Фото одного из обвиняемых
Полиция / Facebook

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Полиции удалось выяснить, что к совершению преступления причастны двое местных жителей в возрасте 32 и 28 лет. Их уже задержали. Ожидается, что вскоре суд изберет им меру пресечения.

Что касается пострадавшего, то во время пыток обвиняемые нанесли ему несколько ударов топором. Врачи диагностировали у мужчины рубленную рану головы, сотрясение головного мозга, а также перелом костей носа.

Ранее сообщалось, что в Киеве в заброшенной машине нашли труп индуса.

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Теги: Львовская область, телефон, деньги, вымогательство, полиция, травма
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Комментариев (1)
lyuterr    19.01.2021, 18:00
Оценка:  -23
lyuterr
На той земле подобное-норма.Ведь там живёт очень мало людей и очень много приматов-вырожденцев.
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