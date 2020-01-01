СБУ задержала чиновника-вымогателя: Требовал 21,5 тыс за землю

Руководитель земкадастра за деньги обещал выдать необходимые документы.

В Харьковской области СБУ задержала чиновника-вымогателя, который требовал от местного жителя 21,5 тыс грн. Подробности передает глава пресс-центра службы Владислав Абдула.

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В сообщении указывается, что подозреваемым является один из руководителей регионального филиала “Центра государственного земельного кадастра“.

Правоохранители установили, что чиновник требовал от местного жителя сумму в 21,5 тыс грн. За нее он обещал выдать разрешительные документы за отвод земельного участка и передачу его в собственность.

Часть переданной взятки Владислав Абдула / Facebook

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Глава пресс-центра уточнил, что руководителя задержали в рабочем кабинете, когда он получал последнюю “выплату“ в размере 10 тыс грн. Проверяется причастность мужчины к другим фактам корупции. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что мошенник продавал за $200 тыс должность в Офисе президента.