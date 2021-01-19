Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Минобороны вновь подает в суд на завод "Кузня на Рыбальском"

Комментариев: 0
Завод до сих пор не построил разведывательный корабль.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
dumskaya.net

Министерство обороны Украины готовится подать в суд иск в отношении киевского завода "Кузня на Рыбальском". Об этом проинформировал пресс-центр Минобороны.

Читай также: Порошенко продал завод Кузня на Рыбальском

Причина такого решения заключается в том, что завод "Кузня на Рыбальском" не смог своевременно изготовить и поставить средний разведывательный корабль проекта "Лагуна".

В соответствии с государственным заказом, поставку корабля должны были осуществить до 20 сентября 2019 года. Однако, этого не произошло.

В дальнейшем Хозяйственный суд Киева постановил продолжить срок выполнения заводом этого контракта до 30 ноября 2020 года. Но контракт не выполнен до сих пор.

Читай также: СМИ сообщили, за сколько Порошенко продал завод Кузня на Рыбальском

Завод "Кузня на Рыбальском" недавно проинформировал Минобороны, что готовится к окончанию работ и проведению государственных испытаний корабля. Однако, оборонное ведомство решило подать иск в суд, так как контракт не выполнен.

Ранее сообщалось, что в Одессе на очередной этап государственных испытаний вышел в море новый разведывательный корабль ВМС Украины проекта "Лагуна".

Поделись:
Теги: Минобороны Украины, завод, Кузня на Рыбальском, корабль, суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь