В Краматорске начальника цеха судят за смерть рабочего на гильотине

Станок для рубки металла убил неопытного слесаря, нарушившего технику безопасности.

В Краматорске правоохранители завершили досудебное расследование по факту нарушения должностным лицом промышленного предприятия правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель человека. Об этом информирует пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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Трагический случай произошел 23 декабря 2014 года. По данным правоохранителей, начальник цеха одного из частных предприятий Краматорска, действуя вопреки должностной инструкции, лично не проконтролировал соблюдение правил по охране труда и позволил слесарю без соответствующего обучения начать работы по рубке металлических заготовок на гильотинном станке.

Во время рабочего хода листовых ножниц произошел разрыв болтового крепления, что привело к падению на слесаря металлической плиты листоприжима. Полученные мужчиной травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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Обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в Киеве работнику на производстве оторвало ноги. Сообщается, что несчастный случай произошел на мусороперерабатывающем заводе.