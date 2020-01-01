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На жителя Одесчины завели дело за жестокость с коровами

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Мужчине грозит административная ответственность за бесчеловечное отношение к скоту.
На жителя Одесчины завели дело за жестокость с коровами
© od.npu.gov.ua
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На жителя Одесчины завели дело за жестокость с коровами
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Полицейские намерены привлечь к ответственности жителя Березовского района за жестокое обращение с животными. Об этом информирует пресс-служба полиции Одесской области.

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О том, что 50-летний житель одного из поселков Ивановской ОТГ содержит двенадцать коров прямо на улице, несмотря на мороз и снег, правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей.

По заключению ветеринара коровы были истощены из-за недостатка питания и неудовлетворительных условий. Сейчас скот временно разместили в заброшенных зданиях, а на правонарушителя составили административный протокол за нарушение правил содержания животных в соответствии с ч. 2 ст.89 КУоАП.

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Кроме того, с хозяином провели профилактическую беседу и обязали в ближайшее время устроили скоту достойные условия содержания.

Напомним, в Киеве мужчина избил домашнего щенка. На живодера составили протокол и выписали штраф.

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Теги: жестокое обращение с животными, животные, Одесская область
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