Снег в Сахаре, Крещение и борода: фото дня
Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 19 января 2021 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 19 января.
В Днепропетровской области загорелась церковь. На Киевщине разоблачили производство метадона.
Киевлянка опубликовала платежку, которую она получила, на сумму 22 тысячи грн.
Соцсети захватил тренд с "обезьяньей бородой". На Волыни катались на рекордном "поезде" из санок.
В Черноморске на фото сняли редкое явление. Сальма Хайек отметила новое достижение в Instagram.
В Киеве проходят массовые крещенские купания. В пустыне Сахара упала температура и выпал снег.
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