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Снег в Сахаре, Крещение и борода: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 19 января 2021 года.
Сальма Хайек отметила новое достижение в Instagram
Сальма Хайек отметила новое достижение в Instagram
instagram.com/salmahayek
Cмотрите фотогалерею Снег в Сахаре, Крещение и борода: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 19 января.

В Днепропетровской области загорелась церковь. На Киевщине разоблачили производство метадона.

Киевлянка опубликовала платежку, которую она получила, на сумму 22 тысячи грн.

Соцсети захватил тренд с "обезьяньей бородой". На Волыни катались на рекордном "поезде" из санок.

В Черноморске на фото сняли редкое явление. Сальма Хайек отметила новое достижение в Instagram.

В Киеве проходят массовые крещенские купания. В пустыне Сахара упала температура и выпал снег.

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Теги: Тарифы ЖКХ, снег, Крещение, пожар, борода, природные явления, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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