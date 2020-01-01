Снег в Сахаре, Крещение и борода: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 19 января 2021 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 19 января.

В Днепропетровской области загорелась церковь. На Киевщине разоблачили производство метадона.

Киевлянка опубликовала платежку, которую она получила, на сумму 22 тысячи грн.

Соцсети захватил тренд с "обезьяньей бородой". На Волыни катались на рекордном "поезде" из санок.

В Черноморске на фото сняли редкое явление. Сальма Хайек отметила новое достижение в Instagram.

В Киеве проходят массовые крещенские купания. В пустыне Сахара упала температура и выпал снег.

Смотрите также: Книга Мертвых, авиакатастрофа и лавина: фото дня 18 января.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet