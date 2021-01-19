Почему Украина купила только китайскую COVID-вакцину: Ответ Минздрава
Минздрав не ставил перед собой задачу подписать как можно больше договоров на поставку вакцин от коронавируса на любых условиях. Об этом заявил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Стране", отвечая на вопрос о том, почему Украина не закупила никаких вакцин, кроме китайской.
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"Если бы я поставил перед собой задачу просто наподписывать договоров, согласившись на те условия, которые предлагались изначально, не думаю, что Украина бы выиграла от этого. Важно помнить, что предлагаемые сроки поставки были в третьем квартале 2021 года. Но сейчас первые вакцины, я уверен, в Украину поступят в феврале, и мы начнем процесс вакцинации, согласно нашему национальному плану", – сказал Степанов.
Министр добавил, что некоторые деятели в связи с этим провоцируют скандалы, чтобы "хайпонуть".
Также глава Минздрава ответил на обвинения со стороны госпредприятия "Медицинские закупки Украины" в том, что в провале виноват именно Степанов, потому что он дал слишком поздно техзадание.
Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" должно было выполнить простую техническую функцию – обеспечить заключение контрактов и их соблюдение (…) Но руководство ГП даже в этой истории умудрились подпортить имидж Украины. Вследствие чего было принято решение поменять оператора, – пояснил министр.
Напомним, глава комитета ВР сообщил сроки начала вакцинации. В Украине COVID-вакцинацию начнут во второй половине февраля, заявил председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
нах ты снова перелогинилось,
контуженое штатное быдло путинское???