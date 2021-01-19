Почему Украина купила только китайскую COVID-вакцину: Ответ Минздрава

Профильный министр уверен, что покупка всех вакцин подряд была бы ошибкой.

Минздрав не ставил перед собой задачу подписать как можно больше договоров на поставку вакцин от коронавируса на любых условиях. Об этом заявил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Стране", отвечая на вопрос о том, почему Украина не закупила никаких вакцин, кроме китайской.

Читай также: В МОЗ рассказали, когда появятся платные вакцины

"Если бы я поставил перед собой задачу просто наподписывать договоров, согласившись на те условия, которые предлагались изначально, не думаю, что Украина бы выиграла от этого. Важно помнить, что предлагаемые сроки поставки были в третьем квартале 2021 года. Но сейчас первые вакцины, я уверен, в Украину поступят в феврале, и мы начнем процесс вакцинации, согласно нашему национальному плану", – сказал Степанов.

Министр добавил, что некоторые деятели в связи с этим провоцируют скандалы, чтобы "хайпонуть".

Также глава Минздрава ответил на обвинения со стороны госпредприятия "Медицинские закупки Украины" в том, что в провале виноват именно Степанов, потому что он дал слишком поздно техзадание.

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" должно было выполнить простую техническую функцию – обеспечить заключение контрактов и их соблюдение (…) Но руководство ГП даже в этой истории умудрились подпортить имидж Украины. Вследствие чего было принято решение поменять оператора, – пояснил министр.

Напомним, глава комитета ВР сообщил сроки начала вакцинации. В Украине COVID-вакцинацию начнут во второй половине февраля, заявил председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.