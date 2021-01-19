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Почему Украина купила только китайскую COVID-вакцину: Ответ Минздрава

Комментариев: 4
Профильный министр уверен, что покупка всех вакцин подряд была бы ошибкой.
Максим Степанов
Максим Степанов
Фейсбук

Минздрав не ставил перед собой задачу подписать как можно больше договоров на поставку вакцин от коронавируса на любых условиях. Об этом заявил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Стране", отвечая на вопрос о том, почему Украина не закупила никаких вакцин, кроме китайской.

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"Если бы я поставил перед собой задачу просто наподписывать договоров, согласившись на те условия, которые предлагались изначально, не думаю, что Украина бы выиграла от этого. Важно помнить, что предлагаемые сроки поставки были в третьем квартале 2021 года. Но сейчас первые вакцины, я уверен, в Украину поступят в феврале, и мы начнем процесс вакцинации, согласно нашему национальному плану", – сказал Степанов.

Министр добавил, что некоторые деятели в связи с этим провоцируют скандалы, чтобы "хайпонуть".

Также глава Минздрава ответил на обвинения со стороны госпредприятия "Медицинские закупки Украины" в том, что в провале виноват именно Степанов, потому что он дал слишком поздно техзадание.

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" должно было выполнить простую техническую функцию – обеспечить заключение контрактов и их соблюдение (…) Но руководство ГП даже в этой истории умудрились подпортить имидж Украины. Вследствие чего было принято решение поменять оператора, – пояснил министр.

Напомним, глава комитета ВР сообщил сроки начала вакцинации. В Украине COVID-вакцинацию начнут во второй половине февраля, заявил председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Теги: вакцина, коронавирус, Степанов, Минздрав
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Комментариев (4)
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mreccoh    19.01.2021, 19:52
Оценка:  -24
mreccoh
Почему?Потому что именно на этой вакцине наша временная власть сможет"накроить"больше всего бабла себе в карман.
WTF2wtf    19.01.2021, 20:32
Оценка:  0
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- ШоколадныйБох-НеистовыйГун,
нах ты снова перелогинилось,
контуженое штатное быдло путинское???
ВосставшийИзБана    19.01.2021, 19:43
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Так вот как раз покупка китайской это и есть всех подряд. Т.е. без разбора.
ВасяизИваново    19.01.2021, 19:46
Оценка:  -23
ВасяизИваново
Да и официальная эффективность там 50%; - маловато будет.
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