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Беспорядки в Новых Санжарах: Суд вынес приговоры участникам

Комментариев: 1
Тюремные сроки никто не получил, суд ограничился штрафами и условными сроками.
Участники беспорядков брсоали камни в полицию и эвакуированных из Китая
Участники беспорядков брсоали камни в полицию и эвакуированных из Китая
МВД

В Полтавской области приняты судебные решения в отношении активных участников массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах в феврале 2020 года. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Как сообщается, пятеро из 13 фигурантов, от действий которых пострадали работники полиции, были приговорены к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием в год. При принятии решения суд учел возможность исправления осужденных без отбывания наказания.

Четырех участников беспорядков, которых суд признал виновными в блокировании транспортных средств, и двух человек, причастных к хулиганским действиям, обязали уплатить штрафы.

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Также следует отметить, что суд, руководствуясь ст. 48 Уголовного кодекса Украины, удовлетворил ходатайство процессуального руководства и органов предварительного расследования об освобождении от уголовной ответственности двух фигурантов, которые впервые совершили уголовное преступление и перестали быть общественно опасными.

Напомним, 20 февраля 2020 года в санаторий МВД в Новых Санжарах привезли эвакуированных из Китая украинцев. Это вызвало возмущение и уличные беспорядки в городе.

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Теги: Новые Санжары, Полтавская область, коронавирус, суд
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    19.01.2021, 20:04
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Зато плесневелая Бубочка попиарилась. И "не важно" что слуги раздули панику, ведь после они "искренне" удивлялись: кто же это такое сделал!
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