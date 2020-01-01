Зеленский потребовал аудита тарифов по газу

В ответ на призыв мэра Киева вмешаться в ситуацию со стоимостью газа для теплокоммунэнерго, Зеленский инициировал аудит производителей тепла.

Президент Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины. Об этом во вторник, 19 января, сообщает пресс-служба ОП.

Такое решение было принято после обращения мэра Киева Виталия Кличко к президенту с требованием вмешаться в ситуацию со стоимостью газа для теплокоммунэнерго. Кличко отметил, что Кабмин не учел в своем решении ограничения на стоимость газа для теплокоммунэнерго, что грозит прекращением теплоснабжения.

В Офисе президента заявили, что поручение о проверке тарифов в городе Киеве и в областях было дано "учитывая появление в публичном пространстве различных спекулятивных заявлений по формированию тарифов на уровне городов и сел страны, а также безосновательные попытки отдельных представителей местной власти обосновать перед обществом дополнительный рост тарифов сверх уровня".

Отмечается, что Кирилл Тимошенко в ходе аудита сопоставит ценообразование за разные промежутки времени, а также получит исчерпывающие разъяснения от руководителей на местах по завышенным тарифам и по тарифной политике в целом.

"Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом. Особое внимание следует уделить таким специфическим непрозрачным "тарифным проектам" отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и тому подобное", - отметили в ОП.

У Зеленского также отметили, что качество управленческой работы на местах не может измеряться перепиской и упоминаниями в СМИ, а имеет конкретное выражение в платежках.

Напомним, накануне Кабмин утвердил граничную цену на газ. С февраля и до завершения отопительного сезона или карантина установлен тариф на газ в 6,99 грн за кубометр.

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