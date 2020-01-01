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Зеленский потребовал аудита тарифов по газу

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В ответ на призыв мэра Киева вмешаться в ситуацию со стоимостью газа для теплокоммунэнерго, Зеленский инициировал аудит производителей тепла.
Зеленский отреагировал на обращение Кличко
Зеленский отреагировал на обращение Кличко
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины. Об этом во вторник, 19 января, сообщает пресс-служба ОП.

Такое решение было принято после обращения мэра Киева Виталия Кличко к президенту с требованием вмешаться в ситуацию со стоимостью газа для теплокоммунэнерго. Кличко отметил, что Кабмин не учел в своем решении ограничения на стоимость газа для теплокоммунэнерго, что грозит прекращением теплоснабжения.

В Офисе президента заявили, что поручение о проверке тарифов в городе Киеве и в областях было дано "учитывая появление в публичном пространстве различных спекулятивных заявлений по формированию тарифов на уровне городов и сел страны, а также безосновательные попытки отдельных представителей местной власти обосновать перед обществом дополнительный рост тарифов сверх уровня".

Отмечается, что Кирилл Тимошенко в ходе аудита сопоставит ценообразование за разные промежутки времени, а также получит исчерпывающие разъяснения от руководителей на местах по завышенным тарифам и по тарифной политике в целом.

"Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом. Особое внимание следует уделить таким специфическим непрозрачным "тарифным проектам" отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и тому подобное", - отметили в ОП.

У Зеленского также отметили, что качество управленческой работы на местах не может измеряться перепиской и упоминаниями в СМИ, а имеет конкретное выражение в платежках.

Напомним, накануне Кабмин утвердил граничную цену на газ. С февраля и до завершения отопительного сезона или карантина установлен тариф на газ в 6,99 грн за кубометр.

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Теги: газ, Тарифы ЖКХ, Кличко, Виталий Кличко, аудит, Владимир Зеленский, тарифы на газ, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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