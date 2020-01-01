Координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель не смог ответить на вопрос украинской делегации о том, кто эти люди, присутствующие на заседании, сказав, что на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников.

ОБСЕ допустила на заседания ТКГ "общественных советников" сепаратистов от так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом во вторник, 19 января, сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш на странице в Facebook.

"ОБСЕ превзошла себя в стремлении угодить РФ. Это уже не субъективизация ОРДЛО, это уже субъективизация и закрепление в дипломатическом процессе "ДНР"-"ЛНР", - написал Сергей Гармаш.

Он отметил, что представитель ОРЛО в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник написал на своем Telegram-канале сообщение об этом.

"Сегодня впервые в заседании политической группы Контактной группы по Донбассу примут участие общественные советники от "ЛНР" и "ДНР". Теперь от "ЛНР" и "ДНР" в Минском переговорном процессе, кроме официальных представителей будут принимать участие и представители республиканской общественности... Республики воспользовались своим правом расширить состав делегаций", - цитирует Гармаш слова Мирошника.

Гармаш отметил, что неизвестно, имеет ли отношение "контактная группа" – к Трехсторонней контактной группе, кто такие "общественные советники" и каков их статус, и что слов "ЛНР" и "ДНР" нет в Минских соглашениях.

По его словам, когда на мониторах появились окошки с новыми людьми, а представительница ОРДО Михайлова предстала в компании еще двух человек, украинская делегация задала вопрос координатору подгруппы от ОБСЕ Пьеру Морелю о том, кто эти люди.

"Дипломат с пятидесятилетним стажем начал многословно объяснять, что "еще со времен Горбулина" на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников. Странные переговоры если они ведутся непонятно с кем. Ну, ок. Тогда Андрей Костин (представитель Украины в политической подгруппе) спросил посла Мореля, кто принял решение о включении этих людей в закрытый дипломатический процесс. Посол не смог ответить и на этот вопрос. Зато Мирошник и Михайлова заявили: "определять состав нашей делегации будем мы, как сторона переговорного процесса", - сказал Гармаш.

Он добавил, что по словам Мирошник и Михайлова, они уведомили нотой МИДа о составе делегации, хотя ноты в адрес участников ТКГ не поступало.

Сегодня также сообщалось, что Киев в ТКГ предложил разработать единый план по Донбассу.

Напомним, что ранее глава ОБСЕ приветствовала объявленное перемирие на Донбассе. Урегулирование конфликта на востоке Украины является приоритетом для ОБСЕ, подчеркнула председательница организации.

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