В Крыму замерз и обледенел самый высокий водопад

Водопад Учан-Су (Летящая вода), считающийся самым высоким в Крыму, находится в шести километрах к западу от города Ялта.

Водопад Учан-Су в Крыму, который считается самым высоким на полуострове, обледенел из-за низкой температуры воздуха. Ролик, снятый очевидцами, во вторник, 19 января, публикует Instagram-аккаунт Сrimea24new, освещающий события в регионе.

На записи видно, что водопад Учан-Су, расположенный в шести километрах от Ялты, превратился в ледяной каскад - вместо воды на скалистом склоне образовались сосульки, а у подножия лежит снег.

Похожими снимками начали делиться в Instagram и другие очевидцы произошедшего. При этом некоторые из них отметили, что такое явление не редкость, и через пару дней водоем может оттаять.

Накануне сообщалось, что в Европу пришли рекордные морозы.

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