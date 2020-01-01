Украина сократила расходы на закупку угля

Крупнейшими поставщиками угля в Украину в прошлом году являлись Российская Федерация, США и Казахстан.

Украина в 2020 году сократила валютные расходы на закупку импортного каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 39,6% - до 1,69 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 19 января, сообщает Государственная таможенная служба.

Согласно данным ведомства, за отчетный период в Украину было импортировано 16,95 миллиона тонн угля, а годом ранее - 21,8 миллиона тонн (-22%). Крупнейшими поставщиками в указанный период являлись Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в денежном выражении за 2020 год составил 1,043 миллиарда долларов (61,7%), из США - 480,3 миллиона долларов (28,4%). Из Казахстана Украина импортировала угля на 126,1 миллиона долларов (7,5%). Из других стран было импортировано угля на сумму 40,8 миллиона долларов.

Напомним, Центрэнерго обвиняет энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова в срыве поставок угля, а также в повышении цен на топливо.

Ранее о критической нехватке угля заявили в Укрэнерго. Менее чем за три месяца запасы угля на складах телоэлектростанций упали в 5,2 раза.

В связи с этим Украине пришлось увеличить импорт электроэнергии из Беларуси.

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