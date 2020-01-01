К 150-летию Леси Украинки НБУ выпустит памятную монету

Серебряная монета посвящена украинской поэтессе, драматургу, переводчице, литературному критику и общественному деятелю - Лесе Украинке (Лариса Петровна Косач).

НБУ вводит в обращение памятную серебряную монету номиналом в 20 гривен НБУ

Национальный банк Украины с 21 января вводит в обращение памятную серебряную монету номиналом в 20 гривен по случаю 150-летия со дня рождения поэтессы Леси Украинки. Об этом во вторник, 19 января, сообщает пресс-служба НБУ.

"Леся Украинка - один из самых выдающихся украинских художников слова. Многогранный талант писательницы отобразился в самых разнообразных жанрах - лирике, эпосе, драме, прозе, публицистике. Ее творчество полно глубоких патриотических чувств к Украине", - анонсировали выпуск монеты в НБУ.

На аверсе монеты размещены: вверху надпись “Украина”, справа от которого малый Государственный Герб Украины; и композиция, символизирующая яркий, эмоциональный, богатый мир поэзии Леси Украинский: слева на зеркальном фоне - стилизованные под свечи образы мужчины и женщины; справа - ключ журавлей, над которым номинал и год чеканки монеты 20/гривен/2021.

"На реверсе монеты на фоне стилизованных веток с листьями изображен портрет Леси Украинки; слева - годы жизни 1871/1913; надписи: Леся/Украинка (под портретом), Л. Косач-Квитка”- говорится в сообщении.

Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульпторы: Роман Чайковский, Владимир Атаманчук

Масса драгоценного металла в чистоте: 62,2 г. Тираж: 2500 шт.

Напомним, Нацбанк Украины 12 января, ввел в оборот новую памятную монету . Она посвящена украинскому историку, слависту, языковеду, востоковеду, писателю, переводчику, одному из основателей Украинской Академии наук – Агафангелу Крымскому.

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