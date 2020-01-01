Под Киевом появится "модельная тюрьма"

Власть сейчас планирует построить два новых следственных изолятора под Киевом и Львовом. В Минюсте уже начали подготовку проектной документации.

В Украине появится "модельная тюрьма", где будут апробированы лучшие европейские практики, заявил глава Минюста Денис Малюська. Об этом во вторник, 19 января, сообщил министр в эфире телеканала "Дом".

Он рассказал, что власть планирует построить два принципиально новых следственных изолятора под Киевом и Львовом. В Минюсте уже начали подготовку проектной документации.

По словам Малюськи, в "модельной тюрьме" будут применять новый подход как к персоналу, так и к тем, кто будет там находиться.

"Акцент будет на нормальность - то есть мы должны нормализовать человека, чтобы он привыкал к обычной жизни. Сейчас в тюрьме он, наоборот, отвыкает от нормальной жизни: за него готовят пищу, ему подают, его дисциплинируют, он сидит или в камере, или на час выходит на улицу "погулять" по дворику", - говорит министр.

Он подчеркнул, что нынешний подход не способствует адаптации человека к нормальной жизни.

Малюська привел пример стран Северной Европы, где заключенные должны "сами считать свои деньги, сами их зарабатывать, сами готовить себе пищу".

Также, Минюст планирует изменить систему охраны тюрем по периметру. Так, в "модельной тюрьме" внедрят динамическую охрану - когда сотрудники пенитенциарной системы следят за безопасностью изнутри.

"Как в Европе, где обыденным занятием является игра заключенных и охранников в футбол", - говорит министр.

Он также добавляет, что уже сегодня идет увольнение персонала тюрем "для эффективной работы и повышения зарплат".

"Мы будем стремиться отвергать все, что нам не нужно, все, что не является эффективным, и все, что может быть заменено компьютером", - подчеркнул глава Минюста.

Ранее министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в Украине более полутора тысяч человек отбывает пожизненное заключение. По его словам, содержание каждого из них обходится казне в 10 тысяч гривен в месяц.

Также сообщалось, что Малюська показал бесплатную камеру СИЗО после ремонта. По его словам, камеру ремонтировали на деньги, полученные от сдачу в аренду платных камер.

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