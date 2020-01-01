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Сутки в ООС: два обстрела, без потерь у ВСУ

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Сепаратисты из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных возле Водяного и Южного.
За сутки на Донбассе два обстрела
За сутки на Донбассе два обстрела
Facebook/Операція об'єднаних сил

За сутки, 19 января, на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 20 января.

Недалеко от Водяного, на Приазовье, сепаратисты открыли огонь в сторону позиций украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. При этом возле Южного противник вел огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие на обстрелы противника открыли огонь. Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет.

О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируется украинским воинами", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее ОБСЕ допустила на заседания ТКГ "общественных советников" сепаратистов. Координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель не смог ответить на вопрос украинской делегации о том, кто эти люди, присутствующие на заседании, сказав, что на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников.

Зеленский - ОБСЕ: В приоритете мир на Донбассе

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Теги: донбасс, военные, обстрел, сепаратисты, военнослужащие, ООС
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Источник: korrespondent.net

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