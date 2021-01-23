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Пожар в Харькове: четверым задержанным объявили о подозрении

Комментариев: 1
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.
Один из задержанных подозреваемых
Один из задержанных подозреваемых
Прокуратура Харьковской области

Четверым задержанным после пожара в харьковском нелегальном доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек объявлено о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности (ч.2 ст.270 УК Украины). Об этом сообщает Офис генпрокурора в пятницу, 22 января.

"Среди подозреваемых – владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен. Их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", – говорится в сообщении.

По данным досудебного следствия, арендатор дома и его жена являются основателями общественной организации, цель которой – "содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов". Месяц пребывания в учреждении в среднем стоил 15 тысяч гривен.

Следственные действия в рамках уголовного производства продолжаются. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. На момент пожара в здании находилось 33 человека, 15 из них погибли, еще пять пострадали.

Сегодня президент Владимир Зеленский прибыл в Харьков в связи с трагедией в доме престарелых. Глава государства объявил национальный траур 23 января.

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Теги: Генпрокуратура, Харьков, уголовное дело, пожар, погибли, подозреваемые, погибшие, подозрения, дом престарелых
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Виктор    23.01.2021, 05:56
Оценка:  0
Виктор
Что за решение для тупого пипла. Это же происходило не в погребе под семью замками. Об этом знали городские власти, пожарники, полиция, прокуратура - вот первые виновники. Случилось происшествие все начали "грозить пальчиком" людям, которые опекали покинутых людей. Почему государство их не опекает?
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