Инаугурация, Крещение и Навальный: фото недели
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 18-22 января.
Соцсети наводнили мемы с инаугурации Байдена. Мелания Трамп очаровала образом для отпуска.
В Мадриде произошел мощный взрыв, есть разрушения. На Львовщине пострадали 13 военных в ДТП.
На Львовщине в церкви прогремел взрыв. В Ровенской области загорелся бензовоз.
В Черновицкой области обнаружили зуб мамонта. В Египте обнаружили фрагмент Книги Мертвых
Кличко на Крещение искупался в проруби. Деми Роуз снялась в микробикини на яхте.
В Черноморске на фото сняли редкое явление. Сахару засыпало снегом.
Навального задержали в аэропорту Москвы. В России лавина сошла на горнолыжную трассу.
Смотрите также: Локдаун, холода, протесты и Сталин: фото недели 11-16 января.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet