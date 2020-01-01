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Инаугурация, Крещение и Навальный: фото недели

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Яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 18-22 января 2021 года: чем жила Украина и мир.
Деми Роуз снялась в микробикини
Деми Роуз снялась в микробикини
instagram.com/demirose
Cмотрите фотогалерею Инаугурация, Крещение и Навальный: фото недели

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 18-22 января.

Соцсети наводнили мемы с инаугурации Байдена. Мелания Трамп очаровала образом для отпуска.

В Мадриде произошел мощный взрыв, есть разрушения. На Львовщине пострадали 13 военных в ДТП.

На Львовщине в церкви прогремел взрыв. В Ровенской области загорелся бензовоз.

В Черновицкой области обнаружили зуб мамонта. В Египте обнаружили фрагмент Книги Мертвых

Кличко на Крещение искупался в проруби. Деми Роуз снялась в микробикини на яхте.

В Черноморске на фото сняли редкое явление. Сахару засыпало снегом.

Навального задержали в аэропорту Москвы. В России лавина сошла на горнолыжную трассу.

Смотрите также: Локдаун, холода, протесты и Сталин: фото недели 11-16 января.

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Теги: Крещение, Байден, поцелуи, Виталий Кличко, Навальный, инаугурация президента США, фото недели
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Источник: Корреспондент.net

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