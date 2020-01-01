Инаугурация, Крещение и Навальный: фото недели

Яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 18-22 января 2021 года: чем жила Украина и мир.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 18-22 января.

Соцсети наводнили мемы с инаугурации Байдена. Мелания Трамп очаровала образом для отпуска.

В Мадриде произошел мощный взрыв, есть разрушения. На Львовщине пострадали 13 военных в ДТП.

На Львовщине в церкви прогремел взрыв. В Ровенской области загорелся бензовоз.

В Черновицкой области обнаружили зуб мамонта. В Египте обнаружили фрагмент Книги Мертвых

Кличко на Крещение искупался в проруби. Деми Роуз снялась в микробикини на яхте.

В Черноморске на фото сняли редкое явление. Сахару засыпало снегом.

Навального задержали в аэропорту Москвы. В России лавина сошла на горнолыжную трассу.

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