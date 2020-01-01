Франция ужесточила правила въезда в страну

До сих пор въезд из стран Евросоюза или Шенгенской зоны не подвергался никаким ограничениям.

Франция будет требовать ПЦР-тест для въезда со всех стран Unsplash

Въезжающим во Францию из стран ЕС будет необходимо предварительно сдать тест на наличие коронавируса COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает The Local.

Контроль за соблюдением правил будет осуществляться как в аэропортах, так и в портах. Требование вступит в силу с 24 января.

Уточняется, что нововведение не распространяется на водителей грузовиков и людей, работающих в приграничных районах.

"Въезжающие во Францию из не европейских стран должны не только сдать тест на COVID-19, но и оставаться в течение семи дней на карантине на территории страны", - говорится в сообщении.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации во Франции введен комендантский час с 6 вечера до 6 утра.

За время пандемии коронавируса, по последним данным, во Франции было зафиксировано почти 3 млн случаев заражения COVID-19. Страна занимает шестое место в мире по числу заражений. От последствий заражения вирусом умерли почти 72 тыс. человек.

Известно, что аналогичные меры приняли также Испания, Бельгия, Нидерланды. Единственное исключение: свободное передвижение в приграничных областях сохраняется для лиц, живущих и работающих по разные стороны национальных границ.

Напомним, во Франции в первый день действия расширенного комендантского часа из-за ситуации с распространением коронавируса были выписаны почти шесть тысяч штрафов.

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