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В Одессе электротоком тяжело травмирован подросток

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О несчастном случае, который произошел с подростком, правоохранителям сообщили случайные прохожие.
В Одессе 12-летний мальчик забрался на крышу вагона и получил поражение током
В Одессе 12-летний мальчик забрался на крышу вагона и получил поражение током
korrespondent.net

В Одессе электротоком тяжело травмирован 12-летний мальчик, взобравшийся на крышу вагона. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает полиция в Одесской области. 

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось на железнодорожной станции "Одесса-Восточная".

"У ребенка диагностировали электротравму, ожоговый и травматический шок. Предварительно установлено, что телесные повреждения малолетний получил на железнодорожной станции, забравшись на крышу вагона", - говорится в сообщении.
 
Ребенка госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу, его состояние медики расценивают как тяжелое.
 
Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. 
 
Напомним, в Боярке Киевской области женщина бросилась под колеса проходящего поезда.

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Теги: Поезд, Одесса, подросток, травма
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Источник: korrespondent.net

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