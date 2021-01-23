В Одессе электротоком тяжело травмирован подросток
О несчастном случае, который произошел с подростком, правоохранителям сообщили случайные прохожие.
В Одессе электротоком тяжело травмирован 12-летний мальчик, взобравшийся на крышу вагона. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает полиция в Одесской области.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось на железнодорожной станции "Одесса-Восточная".
"У ребенка диагностировали электротравму, ожоговый и травматический шок. Предварительно установлено, что телесные повреждения малолетний получил на железнодорожной станции, забравшись на крышу вагона", - говорится в сообщении.
Ребенка госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу, его состояние медики расценивают как тяжелое.
Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Боярке Киевской области женщина бросилась под колеса проходящего поезда.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент