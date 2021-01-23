В Одессе электротоком тяжело травмирован подросток

О несчастном случае, который произошел с подростком, правоохранителям сообщили случайные прохожие.

В Одессе 12-летний мальчик забрался на крышу вагона и получил поражение током korrespondent.net

В Одессе электротоком тяжело травмирован 12-летний мальчик, взобравшийся на крышу вагона. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает полиция в Одесской области.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось на железнодорожной станции "Одесса-Восточная".

"У ребенка диагностировали электротравму, ожоговый и травматический шок. Предварительно установлено, что телесные повреждения малолетний получил на железнодорожной станции, забравшись на крышу вагона", - говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу, его состояние медики расценивают как тяжелое.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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