Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Денисова рассказала о маршруте передачи пленных

Комментариев: 0
Речь идет о передаче нескольких украинцев из плена при посредничестве народного депутата Виктора Медведчука, сообщает омбудсмен.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова
Facebook/Людмила Денісова

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что боевики намерены передавать пленных украинцев по маршруту через территорию Беларуси. Маршрут будет пролегать через Ростов-на-Дону, Минск в Киев. Об этом в пятницу, 22 января, омбудсмен сказала в комментарии Радио Свобода.

Она уточнила, что речь идет о передаче нескольких украинцев из плена при посредничестве народного депутата Виктора Медведчука. Информация о количестве людей постоянно меняется (от четырех до девяти).

"Мы узнали новую информацию, ее распространили. Наша информация была правильная. Затем другую информацию начали распространять некоторые политики, что передавать будут через Майорськ (КПВВ Майорское), а потом все же произошло так, как произошло. То есть, они по планам поехали через Донецк - Луганск - Ростов-на-Дону - Минск. Потом нужно, чтобы это решали уполномоченные органы пропуска", - сказала Денисова.

Ранее сообщалось, что украинской стороне в ближайшее время представители "ДНР" и "ЛНР" в одностороннем порядке передадут девять удерживаемых граждан. 

Омбудсмен назвала число пленных в ОРДЛО

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, украинцы, донбасс, омбудсмен, Денисова, Пленные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь