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Экс-замглавы СБУ задержан за организацию убийства коллеги - СМИ

Комментариев: 2
В Киеве задержали уволенного из СБУ прошлой весной Дмитрия Нескромного, который якобы пытался организовать убийство начальника главного управления внутренней безопасности СБУ.
По данным СМИ, Нескромный сбежал прямо в наручниках
По данным СМИ, Нескромный сбежал прямо в наручниках
Страна.ua

В Киеве возле бизнес-центра IQ накануне был задержан бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескромный, сообщает Страна. Эту же информацию подтверждают другие СМИ.

По данным издания, его задержали по подозрению в передаче денег за организацию заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Также по данному делу задержан сотрудник спецподразделения Альфа СБУ Андрей Расюк.

При этом сообщается, что после задержания Нескромный сбежал прямо в наручниках. В связи с этим объявлен план-перехват. 

Нескромный был замглавы СБУ с 2019 года по март 2020 года.

Ранее в СБУ сообщили, что в 2020 году предотвратили семь терактов, а также задержала 10 человек, причастных к их подготовке и совершению.

 

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Теги: Киев, СБУ, покушения, фото, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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shk67    23.01.2021, 10:15
Оценка:  +1
shk67
Задержатели хреновы. В наручниках упустили. Стадо идиотов? И это СБУ? Клоуны, квартал 95. Что про мусарню говорить?
nikolaroman1952    23.01.2021, 10:12
Оценка:  -1
nikolaroman1952
Немилостивый, Нескромный, ... Что-за сборище отрицательных характеристик? Ждём, когда в положительных новостях появятся Умный, Добрый, Порядочный, Правдивый, Лишьбынезелёный...
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