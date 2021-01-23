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Названы имена погибших при пожаре в Харькове

Комментариев: 1
Все 15 погибших находились на втором этаже и были малоподвижны, их не успели эвакуировать.
Спасти удалось 9 человек
Спасти удалось 9 человек
kh.dsns.gov.ua

При пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове погибли старики от 70 до 91 года. Имена 15 жертв пожара назвали в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Так, в пансионате погибли: 

  • Валентина Панченко, 79 лет
  • Вера Звягинцева, 83 года;
  • Любовь Орищенко, 82 года;
  • Галина Мандригель, 70 лет
  • Анна Дмитренко, 71 год;
  • Ирина Палант, 85 лет
  • Любовь Постовна, 80 лет
  • Георгий Мартыненко, 79 лет
  • Павел Давиденко, 74 года;
  • Федор Гробов, 78 лет
  • Виктор Панин, 80 лет
  • Николай Чернов, 74 года;
  • Федор Телегунь, 91 год;
  • Елена Песина;
  • Ольга Юрченко.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. На момент пожара в здании находилось 33 человека, 15 из них погибли, еще 9 удалось спасти.

Сегодня в Украине объявлен траур по погибшим.

 

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Теги: Харьков, пожар, дом престарелых
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
blya-tolyan    23.01.2021, 09:41
Оценка:  +3
blya-tolyan
я конечно соболезную родным погибшим, но траур с какого перепугу в стране? Может ещё в Конституцию внесём 22.01. День всех угорелых? Клоуну кокс совсем крышу снёс.
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