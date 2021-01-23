Названы имена погибших при пожаре в Харькове

Все 15 погибших находились на втором этаже и были малоподвижны, их не успели эвакуировать.

При пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове погибли старики от 70 до 91 года. Имена 15 жертв пожара назвали в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Так, в пансионате погибли:

Валентина Панченко, 79 лет

Вера Звягинцева, 83 года;

Любовь Орищенко, 82 года;

Галина Мандригель, 70 лет

Анна Дмитренко, 71 год;

Ирина Палант, 85 лет

Любовь Постовна, 80 лет

Георгий Мартыненко, 79 лет

Павел Давиденко, 74 года;

Федор Гробов, 78 лет

Виктор Панин, 80 лет

Николай Чернов, 74 года;

Федор Телегунь, 91 год;

Елена Песина;

Ольга Юрченко.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. На момент пожара в здании находилось 33 человека, 15 из них погибли, еще 9 удалось спасти.

Сегодня в Украине объявлен траур по погибшим.

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