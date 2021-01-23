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В Украине менее 5 тысяч случаев коронавируса за сутки

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Перед выходными количество заболевших в Украине снова снизилось. Госпитализированы почти 1900 человек.
В Украине менее пяти тысяч заболевших за сутки
В Украине менее пяти тысяч заболевших за сутки
EPA/UPG

За минувшие сутки в Украине обнаружено 4928 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 23 января.

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Всего с начала пандемии заболели 1 187 897 человек, из них 942 107 - выздоровели (13 138 за сутки), 21 778 - умерли (+116).

Госпитализировано за сутки 1862 человека.

За сутки проведено 40 144 тестирований, в частности методом ПЦР – 22 667, методом ИФА – 17 477. За все время -  6 080 495.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев - 536 случаев;
  • Винницкая область - 178 случаев;
  • Волынская область - 119 случаев;
  • Днепропетровская область - 342 случая;
  • Донецкая область - 193 случая;
  • Житомирская область - 141 случай;
  • Закарпатская область - 160 случаев;
  • Запорожская область - 339 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 248 случаев;
  • Киевская область - 258 случаев;
  • Кировоградская область - 50 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;

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    Львовская область - 351 случай;
  • Николаевская область - 215 случаев;
  • Одесская область - 222 случая;
  • Полтавская область - 199 случаев;
  • Ровенская область - 207 случаев;
  • Сумская область - 89 случаев;
  • Тернопольская область - 133 случая;
  • Харьковская область - 325 случаев;
  • Херсонская область - 97 случаев;
  • Хмельницкая область - 105 случаев;
  • Черкасская область - 161 случай;
  • Черновицкая область - 163 случая;
  • Черниговская область - 55 случаев.

Напомним, вчера по Украине было 5 348 новых случаев COVID за сутки, выздоровели 14 239 человек. Продолжают болеть более 230 тысяч украинцев.

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Теги: Минздрав, коронавирус
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Комментариев (1)
nikolaroman1952    23.01.2021, 10:15
Оценка:  0
nikolaroman1952
На сайте https://www.worldometers.info/cor onavirus/country/ukraine/ - 5348новых за 22.01.2021.
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