В Украине менее 5 тысяч случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в Украине обнаружено 4928 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 23 января.
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Всего с начала пандемии заболели 1 187 897 человек, из них 942 107 - выздоровели (13 138 за сутки), 21 778 - умерли (+116).
Госпитализировано за сутки 1862 человека.
За сутки проведено 40 144 тестирований, в частности методом ПЦР – 22 667, методом ИФА – 17 477. За все время - 6 080 495.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев - 536 случаев;
- Винницкая область - 178 случаев;
- Волынская область - 119 случаев;
- Днепропетровская область - 342 случая;
- Донецкая область - 193 случая;
- Житомирская область - 141 случай;
- Закарпатская область - 160 случаев;
- Запорожская область - 339 случаев;
- Ивано-Франковская область - 248 случаев;
- Киевская область - 258 случаев;
- Кировоградская область - 50 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
Читай также: Из-за СOVID в колониях Днепропетровщины открыли уголовные делаЛьвовская область - 351 случай;
- Николаевская область - 215 случаев;
- Одесская область - 222 случая;
- Полтавская область - 199 случаев;
- Ровенская область - 207 случаев;
- Сумская область - 89 случаев;
- Тернопольская область - 133 случая;
- Харьковская область - 325 случаев;
- Херсонская область - 97 случаев;
- Хмельницкая область - 105 случаев;
- Черкасская область - 161 случай;
- Черновицкая область - 163 случая;
- Черниговская область - 55 случаев.
Напомним, вчера по Украине было 5 348 новых случаев COVID за сутки, выздоровели 14 239 человек. Продолжают болеть более 230 тысяч украинцев.