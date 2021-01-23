Итоги 22 января: Зеленский в Харькове и преемник Меркель

В Харькове выясняли причины пожара в доме престарелых; Зеленский побеседовал с преемником канцлера ФРГ: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Пожар в Харькове: четверым задержанным объявили о подозрении

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Четверым задержанным после пожара в харьковском нелегальном доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек объявлено о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности.

Среди подозреваемых – владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен.

Президент срочно приехал в Харьков

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Рабочая поездка Зеленского связана с пожаром, который 21 января случился в местном доме престарелых и унес жизни 15 человек. Президент посетил само место пожара, а также заслушал доклад правительственной комиссии, которую возглавляет министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Именно она занимается выяснением причин происшествия.

В ходе состоявшегося совещания президент заявил о необходимости найти системный подход к решению проблемы нелегальных домов престарелых.

Зеленский провел переговоры с преемником Меркель

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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным председателем Христианско-демократического союза Германии (ХДС), премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом, который сменит на этом посту канцлера Ангелу Меркель.

“Глава украинского государства стал первым лидером, который переговорил с новым главой ХДС сразу после подтверждения результатов выборов в партии. Президент Украины пожелал главе Христианско-демократического союза успехов в его политической деятельности“, – говорится в сообщении.

Встреча советников нормандской четверки перенесена

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Нормандская встреча советников лидеров Украины, Германии, России и Франции была перенесена по просьбе украинской стороны. Она была перенесена из-за пожара в харьковском доме престарелых, в котором погибли 15 человек.

“Президент сегодня на месте трагедии. Вместе с ним в Харьков вылетел и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который является главным модератором от нашей страны на встрече политических советников“, – объяснили у Зеленского.