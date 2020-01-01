На Донбассе обстрелы и провокации – Штаб

Оккупанты продолжают прилагать усилия для срыва режима тишины.

За прошедшие сутки, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом информирует пресс-служба Штаба ООС.

Читай также: Украина не будет использовать термин “коллаборант“ – Резников

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ у Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета. А в районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка вооруженные формирования РФ применяли стрелковое оружие. Также неподалеку Опытного оккупанты вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“, рядом с Новолуганским, была зафиксирована работа вражеского снайпера. Вблизи Шум российско-оккупационные войска выпустили несколько очередей из стрелкового оружия.

Читай также: Названа новая дата встречи советников “нормандского формата“

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, Денисова рассказала о маршруте передачи пленных. Речь идет о передаче нескольких украинцев из плена при посредничестве народного депутата Виктора Медведчука, сообщает омбудсмен.