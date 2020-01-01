На Донбассе шесть обстрелов за сутки, без потерь

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военные за сутки не пострадали.

На Донбассе стреляют из гранатометов и стрелкового оружия facebook.com/pressjfo.news

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, военные не пострадали. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС в субботу, 23 января.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток возле Водяного противник открывал огонь из подствольного гранатомета. А в районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка НВФ применяли стрелковое оружие. Ннеподалеку Опытного вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север, рядом с Новолуганким, зафиксирована работа вражеского снайпера. Вблизи Шумовсепаратисты применяли стрелковое оружие.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, днем ранее на Донбассе от выстрела снайпера погиб военный.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet