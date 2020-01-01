Пожар в Харькове: Арестован директор дома престарелых

Это уже второй из четырех подозреваемых, который получил меру пресечения.

В субботу, 23 января, суд арестовал на 60 суток второго подозреваемого по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове. Об этом сообщает департамент коммуникаций Нацполиции.

Читай также: Пожар в Харькове: четверым задержанным объявили о подозрении

Согласно сообщению, ранее сегодня был арестован 45-летний арендатор пансионата. Теперь же аналогичную меру пресечения суд избрал его 43-летней жене, которая руководила учреждением. Женщине тоже будет содержаться под стражей сроком на 60 суток.

Соответствующее постановление сегодня, 23 января, вынесла следственный судья Киевского районного суда г. Харькова.

Напомним, названы имена погибших при пожаре в Харькове. Все 15 погибших находились на втором этаже и были малоподвижны, их не успели эвакуировать.