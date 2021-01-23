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Скандал с Укроборонпромом перед выборами президента организовали Матиос и Аваков - обличитель Шевченко

Комментариев: 8
Скандал с Укроборонпромом перед выборами президента организовали Матиос и Аваков - обличитель Шевченко

Скандал вокруг Укроборонпрома перед президентскими выборами в Украине был организован тогдашним военным прокурором Матиосом и министром МВД Аваковым, который был и остается партнером Коломойского и, соответственно, Зеленского.

Об этом в программе Янины Соколовой “Соромно“ рассказал обличитель Евгений Шевченко, передает издание “Вголос“.

Он, в частности, сообщил, что сначала прокурор Матиос на 2 года затормозил расследование по поставкам запчастей на предприятия Укроборонпрома. Но за полгода до выборов Президента Матиос вдруг передал материалы в ведомство Авакова.

“Далее прошло 2 года, все об этом забыли и почему-то Матиос решил, что ему нужно эти телефоны за полгода до выборов передать в Экспертный центр МВД Украины. Он мог передать их, например, на экспертизу в Киевский институт судебной экспертизы, это не проблема, но он решил почему-то именно в МВД отдать Авакова, который был в контрах с Порошенко. И он был и остается партнером Коломойского“, — отметил Шевченко.

“И, соответственно, Зеленского на тот период“, — уточнила Янина Соколова. “Да… И дальше Антон Геращенко, якобы инкогнито, они собрали все эти переписки компрометирующие, которые компрометировали сына Свинарчука, и передали их Бигусу. А Бигус — журналист — “Хайп — наше все“. Он прекрасно понимал последствия, он прекрасно осознавал, какой будет скандал. И его это устраивало… Чем громче история, тем лучше для журналиста“, — резюмирует Евгений Шевченко.

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Комментариев (8)
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Lkabigeft    23.01.2021, 22:09
Оценка:  +1
Lkabigeft
В итоге выбрали Клоуна!)))!!!!!
Брюква_и_Клюква    23.01.2021, 19:46
Оценка:  +12
Брюква_и_Клюква
Пока "мудрий нарід" выбирает себя во власть безродных пейсатых паяцев, толку не будет
antonio111333    23.01.2021, 18:39
Оценка:  -26
antonio111333
воровали и воруют по сей день в проме
Путин-Xyйло    23.01.2021, 18:43
Оценка:  +17
Путин-Xyйло
Но раньше в этом был виновен Порошенко, а сейчас - никто. Видимо никто - настоящая фамилия 3еленского.
antonio111333    23.01.2021, 18:45
Оценка:  -27
antonio111333
пофамильно ?
бондарчук
соломатин
романов
букин
абромявичус
antonio111333    23.01.2021, 18:46
Оценка:  -27
antonio111333
может кого пропустил ?

допиши
Carelessangel    23.01.2021, 19:21
Оценка:  +10
Carelessangel
Х у й ло всегда был и будет виновен шокоХ у й л о
Брюква_и_Клюква    23.01.2021, 19:42
Оценка:  +12
Брюква_и_Клюква
Кариес, в твоем случае виноваты алкоголь и ширево
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