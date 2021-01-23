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В аэропорту Борисполь изъяли уникальные самородки янтаря

Комментариев: 2
Житель Киева пытался вывезти украшения из янтаря и самородки в качестве сувениров знакомым в Дубай.
Часть изъятого янтаря
Часть изъятого янтаря
Киевская таможня / Facebook

В киевском аэропорту Борисполь сотрудники таможни задержали груз крупных необработанных самородков янтаря и янтарных украшений. Их пытался вывезти в Дубай 29-летний житель Киева, сообщает Киевская таможня на своей странице в Facebook в субботу, 23 января.

"Необработанный янтарь редкостно крупных фракций – самородки по 200 грамм и 300 грамм... Всего в чемодане молодого человека находилось 13 камней янтаря разного цвета, размера и необычных причудливых форм и 26 изделий из солнечного камня – ожерелья, браслеты и кабошон, общим весом в 3 кг", – говорится в сообщении.

По словам пассажира, украшения и самородки он вез в качестве сувениров знакомым в Дубай. Для прохождения таможенного контроля он избрал "зеленый коридор", чем засвидетельствовал об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Сотрудники таможни изъяли янтарь и украшения, составили и протокол о нарушении и направили материалы в суд.

Cмотрите фотогалерею: В аэропорту Борисполь изъяли уникальные самородки янтаря

Ранее в аэропорту Борисполь изъяли партию уникального янтаря общим весом 5,4 кило. Жители Ровенской области систематически вывозили необработанный янтарь из Украины в одну из стран Персидского залива.

Также в аэропорту Борисполь обнаружили редкий камень янтаря у китайца, который направлялся в Минск. Внутри камня находилось насекомое. Такие экземпляры достаточно редки. Их цена может достигать $25 тысяч.

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Теги: Киев, контрабанда, Таможня, Дубаи, фото, камни, Борисполь, Дубай, аэропорт Борисполь, драгоценные камни, янтарь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Rikstal    23.01.2021, 16:54
Оценка:  +15
Rikstal
Який "зелений коридор" може бути у державі, громадяни якої не поважають закон, а іноземці беруть приклад з таких !?
Брюква_и_Клюква    23.01.2021, 17:31
Оценка:  +12
Брюква_и_Клюква
Почни із себе, дядьку. Не давай і не бери хабарів, не кради, не кидай сміття під ноги, не сци у людних місцях.
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