Житель Киева пытался вывезти украшения из янтаря и самородки в качестве сувениров знакомым в Дубай.

В киевском аэропорту Борисполь сотрудники таможни задержали груз крупных необработанных самородков янтаря и янтарных украшений. Их пытался вывезти в Дубай 29-летний житель Киева, сообщает Киевская таможня на своей странице в Facebook в субботу, 23 января.

"Необработанный янтарь редкостно крупных фракций – самородки по 200 грамм и 300 грамм... Всего в чемодане молодого человека находилось 13 камней янтаря разного цвета, размера и необычных причудливых форм и 26 изделий из солнечного камня – ожерелья, браслеты и кабошон, общим весом в 3 кг", – говорится в сообщении.

По словам пассажира, украшения и самородки он вез в качестве сувениров знакомым в Дубай. Для прохождения таможенного контроля он избрал "зеленый коридор", чем засвидетельствовал об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Сотрудники таможни изъяли янтарь и украшения, составили и протокол о нарушении и направили материалы в суд.

Cмотрите фотогалерею: В аэропорту Борисполь изъяли уникальные самородки янтаря

Ранее в аэропорту Борисполь изъяли партию уникального янтаря общим весом 5,4 кило. Жители Ровенской области систематически вывозили необработанный янтарь из Украины в одну из стран Персидского залива.

Также в аэропорту Борисполь обнаружили редкий камень янтаря у китайца, который направлялся в Минск. Внутри камня находилось насекомое. Такие экземпляры достаточно редки. Их цена может достигать $25 тысяч.

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