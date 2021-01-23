Шмыгаль рассказал, какие ограничения останутся после локдауна

С 25 января Украина вернется к "стандартному" карантину.

Украина выходит из усиленного карантина 25 января и возвращается к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По данным премьера, эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью.

“Количество занятых койкомест снизилось до менее чем 30%. При этом правительство за последнее время значительно увеличило количество коек с подачей кислорода: с 11 тыс. в сентябре до 55 тыс. в январе текущего года. Для этих целей в регионы было выделено почти 1,5 млрд. грн.“ - рассказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез. Украинцы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила.

Маски, дистанция, дезинфекция – это основа, - подчеркнул глава правительства.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили менее 5 тысяч случаев коронавируса. Перед выходными количество заболевших в Украине снова снизилось. Госпитализированы почти 1900 человек.