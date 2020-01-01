Авария поезда и маршрутки на Львовщине: Появилась первая жертва

Один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм.

Один из пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия между маршруткой и поездом во Львовской области скончался. Еще одна женщина находится в больнице с травмами. Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Как отметили в полиции, в результате аварии пострадали двое пассажиров маршрутки – 36-летняя жительница села Полянка и 48-летний львовянин. Они были госпитализированы. При этом мужчина от полученных травм скончался.

"По факту следователи.. открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - сообщили в полиции.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что на Львовщине поезд протаранил маршрутку на переезде. Водитель автобуса грубо нарушил ПДД, проигнорировав сигналы светофора.