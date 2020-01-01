Глава КСУ Тупицкий подал в суд на Управление госохраны

Отстраненного главу КСУ перестали пускать в здание суда.

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий решил судиться с Управлением госохраны, сотрудники которого не пускают его в здание КСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала судебной власти Украины

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Отмечается, что Тупицкий обратился в Окружной административный суд Киева 19 января. Ответчиком по делу проходит Управление государственной охраны, а третье лицо – Госбюро расследований.

Пока по иску 640/1254/21 утвержден только состав судей, которые будут его рассматривать.

Напомним, охранники не пустили главу КСУ Тупицкого в рабочий кабинет. Тупицкий заявил о препятствовании выполнению им своих служебных обязанностей.