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В Харькове арестовали третьего подозреваемого по делу о пожаре

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Под стражу на два месяца отправили администратора, который координировал работу нелегального дома престарелых.
Третий подозреваемый отправлен под арест
Третий подозреваемый отправлен под арест
hk.npu.gov.ua

Суд избрал меру пресечения третьему задержанному по факту пожара в доме престарелых в Харькове. Об этом информирует пресс-служба харьковской полиции.

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Так, ранее сегодня суд уже арестовал на два месяца 45-летнего арендатора пансионата и его 43-летнюю жену, руководившую учреждением. Теперь под арест отправили 67-летнего владельца домовладения. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Соответствующее постановление сегодня, 23 января, вынесла следственный судья Киевского районного суда г. Харьков.

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Таким образом, из четырех лиц, которым ранее сообщили о подозрении в данном деле, мера пресечения пока не избрана только администратору, который координировал работу нелегального пансионата.

Напомним, названы имена погибших при пожаре в Харькове. Все 15 погибших находились на втором этаже и были малоподвижны, их не успели эвакуировать.

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Теги: Харьков, пожар, арест
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