В Харькове арестовали третьего подозреваемого по делу о пожаре

Под стражу на два месяца отправили администратора, который координировал работу нелегального дома престарелых.

Суд избрал меру пресечения третьему задержанному по факту пожара в доме престарелых в Харькове. Об этом информирует пресс-служба харьковской полиции.

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Так, ранее сегодня суд уже арестовал на два месяца 45-летнего арендатора пансионата и его 43-летнюю жену, руководившую учреждением. Теперь под арест отправили 67-летнего владельца домовладения. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Соответствующее постановление сегодня, 23 января, вынесла следственный судья Киевского районного суда г. Харьков.

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Таким образом, из четырех лиц, которым ранее сообщили о подозрении в данном деле, мера пресечения пока не избрана только администратору, который координировал работу нелегального пансионата.

Напомним, названы имена погибших при пожаре в Харькове. Все 15 погибших находились на втором этаже и были малоподвижны, их не успели эвакуировать.