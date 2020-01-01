В Украине свободны 70% коек для COVID-больных

В Украине продолжает сокращаться показатель заболеваемости, однако пока он превышает норму в пять раз.

В Украине продолжает сокращаться заболеваемость коронавирусом COVID-19. По состоянию на субботу, 23 января, в стране свободны более 70% мест для пациентов с этой инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В частности, в Украине заняты 28,7% кроватей для COVID-больных. Самыми загруженными являются больницы Ивано-Франковской области – они заполнены на 40%. В Киеве заняты 30,4% мест.

При этом средняя заболеваемость коронавирусом в Украине превышает норму в чуть более чем пять раз – 204,5 на 100 тысяч населения при норме 40. Самая лучшая ситуация в Кировоградской области (83), Закарпатской области (121,7) и Херсонской области (130,5). Самая плохая ситуация наблюдается в Запорожской области (360,3), Николаевской области (335,4) и Киеве (305,7).

Инфографика: МОЗ

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 4928 новых случаев коронавируса. Госпитализированы почти 1900 человек. Скончались 116 пациентов с корнавирусом, а выздоровели – более 13 тысяч.

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