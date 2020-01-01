Пожар в Харькове: арестованы еще два подозреваемых

Владелец сгоревшего дома престарелых подвел к нему коммуникации от другого здания без разрешений и не имел проекта строительства, отметили в прокуратуре.

Киевский районный суд Харькова отправил под стражу еще двоих подозреваемых в деле о пожаре в частном доме престарелых Золотое время. Это владелец здания Славик Акопян и жена арендатора Ольга Кравченко, которая руководила учреждением, сообщает Суспільне в субботу, 23 января.

По словам Акопяна, на улице Нижней Гиевской у него есть два дома. Один был построен самовольно и узаконен решением суда.

"Мы сначала начали с этого дома. Они там лечили наркоманов ... А этот дом (где произошел пожар, Нижняя Гиевсая, 150-Б – ред.) Потихоньку начал строиться. Они меня так просто, как симпатичные люди, попросили: "Дай нам войти, и потихоньку, пока раскрутимся...". А я в это время буду сдавать на эксплуатацию. Получилось так, что не успели в этом промежутке. Получилось то, что получилось", – сказал Акопян.

Судья Светлана Колесник отметила, что деятельностью пансионата арендаторы занимались с 2019 года: "Что же вы не успели?". Она пыталась выяснить, к каким органам для оформления дома за это время владелец обращался, но подозреваемый не ответил.

"Виноват, виноват, признаю свою вину, не успел вовремя сдать на эксплуатацию. Я не хотел сдавать (дом), меня просто уговорили. Так получилось", – сказал владелец дома.

По словам прокурора, владелец сгоревшего дома подвел к нему коммуникации от другого здания без разрешений и не имел проекта строительства. На вопрос о системе пожаротушения Акопян ответил, что в первом доме были два огнетушителя и система оповещения в случае утечки, а в доме, который сгорел, ничего такого после строительства не было. По его словам, обеспечить всем необходимым обязывались арендаторы.

В итоге 67-летнего Славика Акопяна и 42-летнюю Ольгу Кравченко отправили под стражу на 60 суток – до 21 марта – без права внесения залога.

Ранее сегодня суд арестовал 43-летнего Вячеслава Кравченко, который арендовал помещение и организовал незаконный дом престарелых. Всего по этому делу подозреваются четыре человека.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. На момент пожара в здании находилось 33 человека, 15 из них погибли, еще пять пострадали.

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