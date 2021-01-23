СБУ: Сотрудника спецслужбы "заказали" за $50 тысяч

Данное уголовное производство не является какими-то "разборками" между сотрудниками СБУ, заверили в спецслужбе.

Служба безопасности Украины предупредила заказное убийство своего сотрудника за $50 тысяч и задержала одного из его организаторов, который является действующим работником ведомства. Об этом на брифинге в субботу, 23 января, рассказали начальник следственного управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич и и. о. начальника отдела Офиса генерального прокурора Андрей Лысокобылка, сообщается на сайте спецслужбы.

Указано, что спецоперация по задержанию была проведена 22 января.

"Вчера Служба безопасности задержала одного из организаторов во время передачи части средств. Это была оплата за услуги по подготовке преступления. Задержан сотрудник Штаба антитеррористического центра при СБУ за приготовление к убийству по заказу другого сотрудника СБУ", – рассказал Булич.

Он сообщил, что сбор информации происходил длительное время на этапе досудебного расследования. Следователи СБУ установили, что имел место сговор нескольких человек. Ими был разработан план совершения преступления. Организатор подыскал исполнителя и предложил за убийство $50 тысяч.

Задержание было проведено ровно в тот момент, когда было достаточно доказательств планирования преступления.

"Если есть преступление – мы должны на него реагировать. И в данном случае СБУ сработала на опережение. Поэтому есть результат", – подчеркнул Анатолий Булич.

Он подчеркнул, что данное уголовное производство, несмотря на различные интерпретации в СМИ, не является какими-то "разборками" между сотрудниками СБУ, как это пытаются подать отдельные заинтересованные лица, а является непосредственным предупреждением совершения особо тяжкого преступления.

При этом СБУ считает, что упоминание президента Украины в контексте данного задержания является лишь желанием разных сил привлечь дополнительное внимание к теме и исказить информацию.

Отдельно Анатолий Булич добавил, что также не соответствуют действительности какие-либо слухи о том, что якобы кто-то скрылся в наручниках с места задержания.

В свою очередь представитель Офиса генпрокурора сообщил, что сейчас задержанному объявлено о подозрении по признакам статьи о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.348 УК Украины).

По его словам, предусмотренное законом наказание по этим статьям – лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Также сегодня Шевченковским районным судом Киева избрана мера пресечения подозреваемому – содержание под стражей без возможности внесения залога. Продолжается досудебное расследование.

На вопрос СМИ относительно отношение к резонансному делу бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, Анатолий Булич отметил, что процессуальные нормы пока что не позволяют обнародовать эту информацию. Однако он заверил, что в ближайшее время представители СБУ проведут отдельный брифинг, где предоставят новые материалы относительно расследования, в том числе и по этому вопросу также.

Накануне в СМИ появилась информация о задержании полковника спецподразделения Альфа Андрея Расюка по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Также сообщалось, что был задержан, но потом сбежал, бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный.

Тем временем, уже появился телеграмм-канал от имени Дмитрия Нескоромного, который назвал все происходящее провокацией и что он вынужден выехать в одну из стран Европы.

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