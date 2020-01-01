Суд арестовал четвертого подозреваемого по делу о пожаре в Харькове

Подозреваемый отрицал, что он был именно администратором заведения, как утверждает следствие, а лишь "волонтерил".

Киевский районный суд Харькова отправил под стражу администратора нелегального дома престарелых Игоря Мирончука. Он проведет в СИЗО два месяца без права залога, сообщает Суспільне в субботу, 23 января.

Сам 34-летний подозреваемый отрицал, что он был именно администратором заведения, как утверждает следствие. Он уверял, что он лишь помогал, "был сотрудником, старшим с сиделками". Якобы работал на волонтерских началах, но по данным прокуратуры, арендаторы платили Мирончуку деньги.

Адвокаты Мирончука утверждали, что он не был администратором в хосписе, а также настаивали на помощи подозреваемого при эвакуации людей во время пожара.

"Он вынес пять человек. Он сам едва не сгорел. У него куртка сгорела", – сказал адвокат Сергей Веприцкий.

Ранее в субботу суд на два месяца арестовал еще троих подозреваемых – 43-летнего Вячеслава Кравченко, который арендовал помещение и организовал незаконный дом престарелых, а также 67-летнего арендодателя помещения Славика Акопяна и 42-летнюю Ольгу Кравченко, жену Вячеслава, которая руководила хосписом.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. На момент пожара в здании находилось 33 человека, 15 из них погибли, еще пять пострадали.

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