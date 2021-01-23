Киев отреагировал на разгон протестующих в России

Украина призвала международное сообщество к более решительному давлению на Кремль для прекращения насилия российской власти против своего народа.

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста, и задержания представителей российской оппозиции в России, вызванных задержанием оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба МИД в субботу, 23 января.

"Граждане России имеют право на правительство, которое будет способно обеспечить равенство перед законом, возможность реализовать свои права и свободы, а также уважать права человека в других странах мира и на оккупированных Россией территориях", – говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что власти РФ продолжают применять притеснения против тех, кто не согласен с репрессивной политикой Кремля.

Украинские диломаты призвали международное сообщество осудить противоправные действия российских властей.

"Призываем международное сообщество к более решительному задействованию всех механизмов для прекращения насилия российской власти против своего народа, агрессии против соседних стран, а также для противодействия нарушениям со стороны РФ основанном на международном праве мирового порядка и правилах поведения цивилизованного мира", – резюмировали в МИД.

Напомним, сегодня в городах России проходят массовые акции протеста с требованием освобождения Алексея Навального. Люди вышли на улицы во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

К вечеру стало известно, что в России задержаны более двух тысяч протестующих.

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