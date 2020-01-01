Эсминец США зашел в Черное море

Donald Cook может нести до 56 крылатых ракет Томагавк с дальностью действия 1600 километров. Он оснащен системой противоракетной обороны Иджис.

Эсминец Donald Cook в восьмой раз зашел в Черное море Шестой флот США

В акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец Donald Cook. Об этом сообщил Шестой флот США в субботу, 23 января.

"Первый эсминец посетит Черное море в 2021 году. Donald Cook будет работать с партнерами, продолжая укреплять безопасность на море в регионе", – говорится в сообщении.

В свою очередь Черноморский флот России начал слежение за американским эсминцем, сообщает Интерфакс со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Как известно, согласно Конвенции Монтре, корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток. Donald Cook заходил в Черное море в конце ноября 2020 года. Нынешний заход для него уже восьмой.

Donald Cook может нести до 56 крылатых ракет Томагавк с дальностью действия 1600 километров. Он оснащен системой противоракетной обороны Иджис (Aegis). Этот эсминец наряду с еще требя однотипными кораблями размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Четыре эсминца вместе с наземными базами ПРО Иджис в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс расширит присутствие в регионе Черного моря и усилит поддержку Грузии и Украины.

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