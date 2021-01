Киев и Вильнюс осудили насилие на акциях протеста в России

Украина и Литва осудили проявленнное силовиками насилие против мирных участников акций протеста, и задержания представителей оппозиции в Российской Федерации. Об этом в субботу, 23 января, говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

"Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции. Граждане России имеют право на правительство, которое будет способно обеспечить равенство перед законом, возможность реализовать свои права и свободы, а также уважать права человека в других странах мира и на оккупированных Россией территориях", - сообщает МИД.

В МИД Украины подчеркнули, что власти РФ продолжают применять притеснения против тех, кто не согласен с репрессивной политикой Кремля.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа также раскритиковал массовые задержания в России во время протестов за освобождение Навального.

"Литва решительно осуждает жестокие аресты мирных демонстрантов, поддерживающих Навального в России", - написал Науседа в Twitter.

Lithuania strongly condemns brutal arrests of peaceful protesters supporting @navalny in Russia. Denying the right to political opposition is a throwback to Stalin's era. Illegally detained protesters including Navalny's spouse must be released immediately.

"Отказ в праве на политическую оппозицию - это возвращение к сталинской эпохе. Незаконно задержанные протестующие, в том числе жена Навального, должны быть немедленно освобождены", - добавил литовский президент.

известно, что в понедельник министры иностранных дел стран ЕС обсудят дальнейшие шаги по реагированию на массовые задержания в РФ участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом написал в Twitter высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Following unfolding events in #Russia with concern. I deplore widespread detentions, disproportionate use of force, cutting down internet and phone connections.



We will discuss on Monday next steps with EU Foreign Ministers #FAC