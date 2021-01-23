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Киев и Вильнюс осудили насилие на акциях протеста в России

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Украина призвала международное сообщество к решительной реакции в отношении властей РФ из-за насилия во время акций протеста в российских городах.
В ходе акций протеста в субботу, 23 января, в России задержали более 3,5 тысяч человек
В ходе акций протеста в субботу, 23 января, в России задержали более 3,5 тысяч человек

Украина и Литва осудили проявленнное силовиками насилие против мирных участников акций протеста, и задержания представителей оппозиции в Российской Федерации. Об этом в субботу, 23 января, говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

"Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции. Граждане России имеют право на правительство, которое будет способно обеспечить равенство перед законом, возможность реализовать свои права и свободы, а также уважать права человека в других странах мира и на оккупированных Россией территориях", - сообщает МИД. 

В МИД Украины подчеркнули, что власти РФ продолжают применять притеснения против тех, кто не согласен с репрессивной политикой Кремля.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа также раскритиковал массовые задержания в России во время протестов за освобождение Навального.

"Литва решительно осуждает жестокие аресты мирных демонстрантов, поддерживающих Навального в России", - написал Науседа в Twitter.

"Отказ в праве на политическую оппозицию - это возвращение к сталинской эпохе. Незаконно задержанные протестующие, в том числе жена Навального, должны быть немедленно освобождены", - добавил литовский президент.

известно, что в понедельник министры иностранных дел стран ЕС обсудят дальнейшие шаги по реагированию на массовые задержания в РФ участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом написал в Twitter высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Слежу за событиями которые разворачиваются в России с беспокойством. Я сожалею о массовых задержаниях, непропорциональное использование силы, сокращение Интернета и телефонных связей. В понедельник мы обсудим следующие шаги с министрами иностранных дел ЕС".

Напомним, в субботу во многих городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного по прилету в Россию в аэропорту Шереметьево 17 января и затем арестованного на месяц по делу "Ив Роше". Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, возбудили несколько уголовных дел.

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Теги: Россия, Украина, Киев, МИД Украины, протесты, Литва, Навальный
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Источник: korrespondent.net

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