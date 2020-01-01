Под Одессой горела база отдыха

Несколько пожарных машин увязли в грязи на подъезде к базе отдыха. Спасатели были вынуждены пешком добираться до места пожара.

В городе Южный Одесской области вечером в субботу начался масштабный пожар на базе отдыха "Черкащанка". Об этом в субботу, 23 января, сообщили в Telegram-канале "Одесса INFO".

При этом, как отметили свидетели, тушение пожара значительно осложнено, так как несколько пожарных машин увязли в грязи на подъезде к месту происшествия и пожарные добираются туда пешком.

"Сейчас ситуация более-менее спокойная, вода подается бесперебойно. Для гашения пожара было принято решение подключиться к пожарному гидранту профилактория-санатория "Портовик". Это происходит цепным методом: один автомобиль находится недалеко санатория-профилактория "Портовик", он подключен к пожарному гидранту. Пожарный рукав брошен к другому автомобилю, который находится от санатория-профилактория "Портовик" приблизительно через полкилометра" , - об этом сообщает "Студия телевидения МИГ".

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. На момент пожара в здании находилось 33 человека, 15 из них погибли, еще пять пострадали.

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