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В ТКГ назвали главные сложности в переговорах с Россией

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Есть три препятствия в переговорах России и Украины по Донбассу, которые мешают добиться положительного результата, заявил Арестович.
Спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович
Спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович
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Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович назвал три главные проблемы в переговорах с Российской Федерацией, которые мешают получению результата в переговорах о войне на Донбассе. Об этом в субботу, 23 января пишет 24 канал. 

По мнению Арестовича существует три главные сложности. 

  • Все соглашения по решению вопроса Донбасса - добровольные: "Нет доброй воли - тормозится выполнение соглашений".
  • Верховная Рада имеет политический суверенитет: "ТКГ может выработать рекомендации, предложения, затем они идут в парламент, а парламент говорит: "Нет". И что мы будем делать? Ничего".
  • Давняя и сложная история конфликта Украины и России: "У нас потерян любой аппарат доверия".

По мнению спикера ТКГ, проблему с доверием между двумя странами можно решить, если в переговорах появится третья сторона. 

Для этого, мол, уже не подходят Германия и Франция, потому что Россия считает, что те приняли сторону Украины и "больше не могут быть посредниками".

Ранее в ТКГ назвали достижения по Донбассу за год. Позиция Украины заключается в том, что сначала должны решиться вопросы безопасности, а потом - политики, отметил Алексей Арестович.

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Теги: Россия, Украина, переговоры, донбасс
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Источник: korrespondent.net

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