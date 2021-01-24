Есть три препятствия в переговорах России и Украины по Донбассу, которые мешают добиться положительного результата, заявил Арестович.

В ТКГ назвали главные сложности в переговорах с Россией УНИАН

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович назвал три главные проблемы в переговорах с Российской Федерацией, которые мешают получению результата в переговорах о войне на Донбассе. Об этом в субботу, 23 января пишет 24 канал.

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По мнению Арестовича существует три главные сложности.

Все соглашения по решению вопроса Донбасса - добровольные: "Нет доброй воли - тормозится выполнение соглашений".

Верховная Рада имеет политический суверенитет: "ТКГ может выработать рекомендации, предложения, затем они идут в парламент, а парламент говорит: "Нет". И что мы будем делать? Ничего".

Давняя и сложная история конфликта Украины и России: "У нас потерян любой аппарат доверия".

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По мнению спикера ТКГ, проблему с доверием между двумя странами можно решить, если в переговорах появится третья сторона.

Для этого, мол, уже не подходят Германия и Франция, потому что Россия считает, что те приняли сторону Украины и "больше не могут быть посредниками".

Ранее сообщалось, что россиянин пытался за взятку попасть в Украину.