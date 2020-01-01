Больше всего пациентов выявлено во Львовской области.

В Украине за сутки подтвердили меньше 4 тыс COVID-случаев EPA/UPG

В Украине за сутки подтвердили меньше 4 тыс COVID-случаев. При этом выздоровели 5 407 пациентов. Подробности передает глава Минздрава Максим Степанов.

Читай также: Американец умер вскоре после вакцинации от COVID-19

Так, за прошедший день врачи зарегистрировали 3 915 людей с коронавирусом. Из них 117 детей и 111 медицинских работников. 2 079 человек были госпитализированы, а скончались – 83 пациента.

Больше всего новых COVID-случаев было подтверждено во Львовской области – 320. Затем идет Ивано-Франковская (292) и Киевская (242) области. В Киеве выявлено 240 пациентов, а в Днепропетровской области – 236.

Читай также: Шмыгаль рассказал, какие ограничения останутся после локдауна

Всего в стране за сутки было проведено 23 081 тестирование. Методом ЦПР – 17 600, а методом ИФА – 5 481.

Степанов также отметил, что с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 млн 191 тыс 812 граждан, выздоровели – 947 514, а умерли – 21 861.

Ранее сообщалось, что ВОЗ назвала сроки распределения вакцин COVAX.