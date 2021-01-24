Били, унижали: Полиция Харькова нашла похищенного мужчину

Пострадавшего вывезли в Кировоградскую область.

21 января около 15:00 в Харькове похитили мужчину. На парковке возле торгового центра неизвестные затолкали его в машину и увезли. Полиции удалось отыскать потерпевшего. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.

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В сообщении указывается, что прибывшая на парковку полиция обнаружила автомобиль похищенного, его деньги и личные вещи. Во время поисковых мероприятий полиция также нашла машину, на которой увезли мужчину. Она была сгоревшей, и находилась возле села в Кировоградской области.

Полиция опросила родственников пострадавшего. Выяснилось, что он временно не работал, помогал отцу с ведением бизнеса. Кредитов и долгов у семьи не было, парню никто не угрожал.

Установив место, где похитители удерживали харьковчанина, 23 января полиция провела спецоперацию по его освобождению.

“Потерпевший был связан веревками, его постоянно избивали и унижали. Никаких требований похищенному злоумышленнику не выдвигали“, – говорится в сообщении

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Мужчина рассказал, что похищение произошло, когда он поехал отправить посылку. Неизвестные начали душить его, с помощью силы затолкали в автомобиль, связали, натянули на глаза шапку и увезли. В один момент заложника пересадили в другое авто и привезли к дому, где удерживали до 23 января.

Фото обвиняемых Коллаж / Нацполиция

Как бы то ни было, полиция освободила мужчину. По факту похищения открыто уголовное производство. Обвиняемые задержаны. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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