Украинцев предупредили о плохой погоде: Объявлен I уровень опасности

В регионах будет сильный снег, метели, гололедица и ветер.

В ГСЧС предупредили украинцев о плохой погоде. Из-за нее в ближайшие дни возможно нарушение энергообеспечения в некоторых областях, нарушение движения на дорогах и сход лавин. Подробности передает пресс-служба ведомства.

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Так, 24 и 25 января на правом берегу Украины ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. В западных областях будет мокрый снег и значительный дождь.

25 января в Волынской, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидается снег, снежные заносы и метели. Объявлен I (желтый) уровень опасности.

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Стоит отметить, что в западных регионах образуется снежный покров с высотой в 5-10 см. А во Львовский, Ивано-Франковской и Закарпатской области выпадет 10-20 см снега.

“Погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях тоже, и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц“, – говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в феврале в Украине наступит “весна“.