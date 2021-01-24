Получивший подозрение человек не может приходить на рабочее место в суд, считает Подоляк.

Спектакль: У Зеленского высказались о Тупицком и его попытках работать УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает попытки главы Конституционного суда (КС) Александра Тупицкого прийти на работу “спектаклем“ и “дискредитацией государственных институтов“. Слова политика передает “ТСН“.

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У Зеленского отметили, что Офис президента не управляет охраной Конституционного суда, а также не модерирует процессы недопуска или допуска в здание лиц.

По словам Подоляка, у него вызывает удивление то, что Тупицкий якобы не знает процедуру режимных учреждений. Глава КС якобы пытается превратить событие, носящее рутинный характер, в скандал.

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Политик также посоветовал Тупицкому обратиться к “юридически подкованному человеку“, чтобы он объяснил судье его отстранение от работы.

“После которых (объяснений) он, наконец, сможет прекратить разыгрывать странный спектакль перед входом в здание Конституционного суда и дискредитировать государственные институты“ – считает Подоляк.

Ранее сообщалось, что Александр Тупицкий подал в суд на Управление госохраны.