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Спектакль: У Зеленского высказались о Тупицком и его попытках работать

Комментариев: 3
Получивший подозрение человек не может приходить на рабочее место в суд, считает Подоляк.
Спектакль: У Зеленского высказались о Тупицком и его попытках работать
Спектакль: У Зеленского высказались о Тупицком и его попытках работать
УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает попытки главы Конституционного суда (КС) Александра Тупицкого прийти на работу “спектаклем“ и “дискредитацией государственных институтов“. Слова политика передает “ТСН“.

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У Зеленского отметили, что Офис президента не управляет охраной Конституционного суда, а также не модерирует процессы недопуска или допуска в здание лиц.

По словам Подоляка, у него вызывает удивление то, что Тупицкий якобы не знает процедуру режимных учреждений. Глава КС якобы пытается превратить событие, носящее рутинный характер, в скандал.

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Политик также посоветовал Тупицкому обратиться к “юридически подкованному человеку“, чтобы он объяснил судье его отстранение от работы.

“После которых (объяснений) он, наконец, сможет прекратить разыгрывать странный спектакль перед входом в здание Конституционного суда и дискредитировать государственные институты“ – считает Подоляк.

Ранее сообщалось, что Александр Тупицкий подал в суд на Управление госохраны.

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Теги: Офис Президента, Александр Тупицкий, Михаил Подоляк, Конституционный суд, работа
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Комментариев (3)
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БЕЗУМЕЦ+    24.01.2021, 15:27
Оценка:  +5
БЕЗУМЕЦ+
Он же Тупицкий, что ему можно объяснить.
Путин-Xyйло    24.01.2021, 14:55
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Подляк умеет считать или комментировать? Кло3енада.
Путин-Xyйло    24.01.2021, 14:56
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
В ОПе как ни писюанист, так комментатор!
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