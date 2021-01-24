В Британии посчитали города Крыма российскими

В украинском МИД призвали не продвигать нарративы РФ.

В Британии посчитали города временно оккупированного Крыма российскими. Ошибочную карту опубликовало агентство ВВС, что подметил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Так, британское агентство опубликовало карту с указанием городов, в которых проходили митинги в поддержку Алексея Навального. В ней Симферополь и Севастополь были включены в список городов России.

Примечательно, что ВВС также отметило, мол РФ аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году.

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В это же время Николенко указал, что Симферополь и Севастополь российскими никогда не были. Что касается Крыма, то он был оккупирован, а не аннексирован, добавил спикер.

“BBC Russian, не продвигайте ложные российские нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение“, – написал политик.

Список городов от ВВС Олег Николенко / Telegram

Стоит отметить, что на сообщение Николаенко агентство еще не отреагировало.

Ранее сообщалось, что страны Балтии требуют ввести новые санкции ЕС против российских чиновников, ответственных за разгон протестов в поддержку Навального.