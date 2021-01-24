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В Британии посчитали города Крыма российскими

Комментариев: 7
В украинском МИД призвали не продвигать нарративы РФ.
В Британии посчитали города Крыма российскими
В Британии посчитали города Крыма российскими
depositphotos.com

В Британии посчитали города временно оккупированного Крыма российскими. Ошибочную карту опубликовало агентство ВВС, что подметил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Так, британское агентство опубликовало карту с указанием городов, в которых проходили митинги в поддержку Алексея Навального. В ней Симферополь и Севастополь были включены в список городов России.

Примечательно, что ВВС также отметило, мол РФ аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году.

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В это же время Николенко указал, что Симферополь и Севастополь российскими никогда не были. Что касается Крыма, то он был оккупирован, а не аннексирован, добавил спикер.

“BBC Russian, не продвигайте ложные российские нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение“, – написал политик.

Список городов от ВВС
Список городов от ВВС
Олег Николенко / Telegram

Стоит отметить, что на сообщение Николаенко агентство еще не отреагировало.

Ранее сообщалось, что страны Балтии требуют ввести новые санкции ЕС против российских чиновников, ответственных за разгон протестов в поддержку Навального.  

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Теги: Крым, Россия, Британия, ВВС, МИД, Севастополь, оккупация
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Комментариев (7)
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Vixerunt    24.01.2021, 16:14
Оценка:  0
Vixerunt
Такие казусы случаются (часто в автоматическом режиме как например прогноз погоды). Ватники на своих ресурсах указывают его расийским, а эти пользуются русскими сайтами не проверяя что есть что. ВВС- это громадный поток информации on-line за всем не уследишь. По любому это не позиция Лондона.
masszeer    24.01.2021, 16:00
Оценка:  -19
masszeer
Крым сдал Турчинов со своими подельниками без единого оборонительного боя,вместо того чтобы отдать приказ его защищать всеми силами.Это государствннная измена.Но боты зепотрохоботы это называют пэрэмогой.Ведь именно за этот бред им и платят.
Vixerunt    24.01.2021, 16:16
Оценка:  -2
Vixerunt
Так чего ж ты не побежал с граблями и 1 патроном сражаться с десятками тысяч русских наёмников которые туда хлынули. Армии то у нас на тот момент считай не было- спасибо Яныку и его московским прихлебателям.
ЗовПрироды    24.01.2021, 15:36
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Никогда Крым не был на российским, не будет и сейчас. Морды у ватников потрескаются от такого подарка.
Путин-Xyйло    24.01.2021, 15:04
Оценка:  0
Путин-Xyйло
"признали"? Может все же призвали?!
Путин-Xyйло    24.01.2021, 15:06
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
ВВС давно исповедует прорашистскую позицию иногда в свою брехня вставляя полуправду.
Путин-Xyйло    24.01.2021, 15:08
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
К счастью ВВС не вся Британия.
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